Таксист из Кировска избил пенсионерку до потери зрения

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-22T11:57:53+03:00

Разъяренный водитель выскочил из машины, схватил северянку и стал бить ее о металлическую дверь подъезда. Фото: pixabay.com.

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Иногда заказывать такси бывает опаснее, чем ездить на общественном транспорте. 71-летняя кировчанка сильно пострадала от рук местного извозчика.

- Моя мама вызвала машину, чтобы таксист привез внука из школы. Пока тот его вез, довел ребенка до слез, потом взял с него деньги и высадил, не доехав до дома. Мальчик пришел домой заплаканный. Мама позвонила диспетчеру и потребовала номер телефона владельца фирмы, чтобы пожаловаться на поведение таксиста, - рассказала «КП» дочь пострадавшей пенсионерки Ирина. - Ей сначала отказали, но через десять минут перезвонила и сказала, что таксист сейчас подъедет, чтобы поговорить. Мама искренне решила, что он едет извиниться и вышла на улицу.

По словам кировчанки, водитель, нецензурно ругаясь и оскорбляя женщину, выскочил из машины и со словами «Гони стольник за то, что я приехал» схватил ее и начал бить головой о металлическую дверь подъезда. В итоге, у пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга и почти полную потерю зрения.

- Сейчас зрение немного восстанавливается, но пока мама видит мир в бликах, в елочку, перед глазами все расплывается, - говорит Ирина.

В УМВД по Мурманской области уже начали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU