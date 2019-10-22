В Апатитах четвертый день ищут 41-летнюю Елену Ильницкую

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-22T09:44:18+03:00

Елена Ильницкая уже четвертый день не выходит на связь. Фото: Подслушано в Апатитах

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Не успели северяне порадоваться, что в Санкт-Петербурге поймали двух 12-летних беглецов из Мончегорска, родители которых все выходные не находили себе места, как волонтеры «МурманСпас» снова были подняты в ружье. На этот раз исчезла 41-летняя апатитчанка Елена Ильницкая.

- Около 12:00 18 октября Елена ушла из дома по адресу: Апатиты, улица Космонавтов, 5 и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - сообщает поисковый отряд «МурманСпас».

Телефон Елена забыла дома. Предположение, что женщина просто загуляла, родственники пропавшей отвергают, характеризуя Елену, как не гулящую и не пьющую. Благодаря пользователям соцсетей близким удалось напасть на след Ильницкой. Днем 18 октября ее видели у дома №10 на улице Фестивальной вместе с женщиной с коляской. А около 18:00 уже другой человек заметил ее проходящей мимо торгового дома «От Петровича» в сторону кинотеатра «Полярный», а чуть позже у дома №13 по улице Московской. По словам родственников, судя по всему, Елене направлялась в сторону дома. Вот только там она так и не появилась.

Рост Ильницкой 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые. Елена была одета в темно-зеленое зимнее дутое пальто, черную шапку и черные полусапожки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить ее родным 8-960-028-13-07 (Ирина), 8-902-34-08-87 (Петр), или волонтерам «МурманСпас» по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41, либо в полицию по телефонам: 8 (81555) 6-16-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU