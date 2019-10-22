В Печенге капитан за шесть избитых солдат получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-22T09:11:11+03:00

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Начальник продовольственной службы воинской части 08275 в Печенге кротким нравом не отличался. Более того, капитан любил выпить и подраться с сослуживцами.

Первая драка случилась 11 февраля прошлого года рано утром в столовой части. К 5 утра мужчина был уже пьян и полез с кулаками на подчиненных. Якобы те не так исполняют служебные обязанности. Капитан бил парней ладонями, кулаками и локтями и по лицу и телу. Всего пострадали четыре человека.

- Кроме того в период с 2 до 4 часов 22 мая 2018 года в той же столовой, а также на прилегающей к ней уличной территории мужчина, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения под предлогом неисполнения отданного указания, избил двух своих подчиненных, нанеся каждому из них несколько ударов ладонями и кулаками

по лицу. В результате данных насильственных действий одному из потерпевших причинены телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью, - уточнил старший помощник руководителя ВСУ СК России по СФ Александр Жуков.

Заозерский гарнизонный военный суд учел, что у капитана есть малолетний ребенок, потому северянин получил 3 года 8 месяцев условно с лишением права занимать

воинские должности и заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU