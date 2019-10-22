2019-10-22T08:48:49+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге задержали двух школьников из Мончегорска, сбежавших из дома

Мальчики на попутках проехали почти 1200 километров
Мария ПАШЕНКОВА
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Мальчики доехали от Мончегорска до Санкт-Петербурга автостопом.Мальчики доехали от Мончегорска до Санкт-Петербурга автостопом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Можно только догадываться, о чем думали водители, которые, увидев двух голосующих школьников на дороге, соглашались их подбросить. 12-летние Богдан Васильев и Александр Курочкин проехали автостопом почти 1200 километров. И никто из подвозивших школьников автолюбителей не догадался позвонить в полицию.

18 октября два друга из Мончегорска отправились в опасное путешествие: сбежали из дома в поисках приключений. Как говорят их друзья, они и раньше не отличались примерным поведением. А в последнее время стали говорить, что хотят уехать в другой город. Сначала думали о Москве, но до Санкт-Петербурга было ближе.

Больших денег у мальчиков не было, поэтому голосовали на дороге. Так они добрались до северной столицы. На то, чтобы найти Богдана и Сашу, правоохранительным органам понадобилось три дня.

- После их безвестного исчезновения сотрудниками Следственного управления СК России по Мурманской области при взаимодействии с полицией были опрошены близкие родственники несовершеннолетних, одноклассники. Кроме того, изучена переписка в социальных сетях, опрошены лица, с которыми мальчики общались последними. Благодаря проделанной работе установлено, что несовершеннолетние покинули Мурманскую область и направились в сторону Санкт-Петербурга, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Вечером 21 октября мальчиков нашли - они был на автозаправке на Московском шоссе города Санкт-Петербурга. На время их отправили в спецприемник - пока за юными путешественниками не приедут родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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