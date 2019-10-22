Автобус №1 в Мурманске будет курсировать почти в два раза чаще

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-22T08:24:13+03:00

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Компания АО «Электротранспорт» решила прислушаться к просьбам северян изменить расписание на одном из городских маршрутов в Мурманске. Поэтому уже с этой пятницы, 25 октября, в столице Заполярья автобус №1 возобновит свои рейсы в «межпиковое время». А у автобуса №18 обновится расписание движения.

- По многочисленным обращениям пассажиров количество выполняемых рейсов на автобусном маршруте №1 будет увеличено на 45% к действующему расписанию, интервалы движения сократятся, - поясняют на официальном сайте предприятия АО «Электротранспорт», - помимо этого поменяет свой ежедневный график движения автобус №18, но интервалы и режим работы этого маршрута останутся прежними.

Теперь мурманчанам станет гораздо удобнее передвигаться по городу на автобусе №1 и не придется ждать его прибытия долго.

С новыми расписаниями автобусов можно уже ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU