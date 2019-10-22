Михаил Турецкий передал Андрею Чибису уникальные военные документы
В Мурманской области продолжается празднование 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. Северянам доступны самые разные культурные события, посвященные особой дате, от выставок до концертов. Один из них стало выступления "Хора Турецкого" в рамках проекта "Песни Победы".
Помимо этого подарка руководитель коллектива приготовил еще один подарок. Губернатору Мурманской области Михаил Турецкий передал уникальные документы из московского музей Победы.
- Они свидетельствуют о сопротивлении и подвиге в Заполярье, разгроме немецко-фашистских войск захватчиков. Хотим их презентовать вашему музею и лично Андрею Владимировичу. Очень гордимся, что у нас есть возможность прикоснуться к истории, сохранить подвиг нашего народа вместе. Я совершенно покорен тем, что я вижу, - сообщил Михаил Турецкий.
Сейчас в Мурманской области работает выставка "Великая Отечественная война в Заполярье". В ней собраны экспонаты из фонда краеведческого музея.
ИСТОЧНИК KP.RU