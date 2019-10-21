2019-10-21T17:38:49+03:00
Общество

В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят

Для маленьких северян провели настоящее посвящение в ЮИД
Наталья ЛОБАНОВА
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Новоиспеченные активисты получили на празднике форму помощника инспектора и произнесли торжественную клятву. Фото: vk.com/51ugibdd.Новоиспеченные активисты получили на празднике форму помощника инспектора и произнесли торжественную клятву. Фото: vk.com/51ugibdd.
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В ЗАТО Североморск создали первый в Мурманской области отряд юных инспекторов движения (ЮИД) из числа дошкольников. На торжественное посвящение пришло много гостей: сотрудники ГИБДД, представители 253 военной автомобильной инспекции и активисты отряда ЮИД гимназии №1.

- Во время мероприятия дети в игровой форме соревновались друг с другом - команда мальчиков противостояла команде девочек. Малыши отвечали на вопросы, с закрытыми глазами на ощупь отгадывали предмет и к какому дорожному знаку он относится, а также конструировали автомобиль из мелких деталей и даже создавали детский шиномонтаж, - рассказали в отделении ГИБДД по ЗАТО Североморск.

Помимо этого, отряд ЮИД из гимназии №1 пожелал дошкольникам успехов в начинаниях, а также соблюдать правила дорожного движения. После всех поздравлений, новоиспеченные активисты торжественно произнесли клятву и получили форму юного помощника инспектора движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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