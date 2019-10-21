В Ревде водитель, лишенный прав за пьянку, ездил на служебном автобусе отдела образования

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-21T16:19:57+03:00

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О том, что в отделе образования администрации Ловозерского района работает водитель, лишенный прав за езду в пьяном виде, ее глава Николай Курзенев узнал от прокуратуры.

- 21 августа мужчину за рулем служебного микроавтобуса в Ревде остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. Однако ни путевого листа, ни водительского удостоверения у него не оказалось. Тогда же выяснилось, что водитель был лишен прав за езду в пьяном виде. Подчеркну, микроавтобус был не предназначен для перевозки детей, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений.

Как выяснил сотрудники надзорного ведомства, лишившись прав, водитель не стал сообщать об этом работодателю и продолжил ходить на работу. Даже встреча с сотрудниками полиции не повлияла на ситуацию. Тем самым, мужчина основательно подставил своих коллег. После вмешательства прокуратуры выговоры влепили и кадровику, и должностному лицу, допустившего горе-водителя к поездке. Самому виновнику проверки пришлось уволиться из отдела образования.

ИСТОЧНИК KP.RU