2019-10-21T16:19:57+03:00
Общество

В Ревде водитель, лишенный прав за пьянку, ездил на служебном автобусе отдела образования

Мужчина лишился работы, а допустившему его к поездке сотруднику влепили выговор
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Водитель без прав продолжал работать шофером.Водитель без прав продолжал работать шофером.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

О том, что в отделе образования администрации Ловозерского района работает водитель, лишенный прав за езду в пьяном виде, ее глава Николай Курзенев узнал от прокуратуры.

- 21 августа мужчину за рулем служебного микроавтобуса в Ревде остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. Однако ни путевого листа, ни водительского удостоверения у него не оказалось. Тогда же выяснилось, что водитель был лишен прав за езду в пьяном виде. Подчеркну, микроавтобус был не предназначен для перевозки детей, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений.

Как выяснил сотрудники надзорного ведомства, лишившись прав, водитель не стал сообщать об этом работодателю и продолжил ходить на работу. Даже встреча с сотрудниками полиции не повлияла на ситуацию. Тем самым, мужчина основательно подставил своих коллег. После вмешательства прокуратуры выговоры влепили и кадровику, и должностному лицу, допустившего горе-водителя к поездке. Самому виновнику проверки пришлось уволиться из отдела образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманская телебашня погасла из-за грозы
Минздрав России обеспокоен зарплатами мурманских врачей
В Мурманской области тысячи прихожан пришли к мироточивой иконе «Умягчение злых сердец»
Андрей Чибис: «Это ужасная практика закатывать деньги налогоплательщиков в снег!»
Два 12-летних друга из Мончегорска уехали в Санкт-Петербург
В Мурманской области 620 человек призовут на службу в армию
В Мурманской области за этот сезон пришлось отстрелить 25 медведей
В Мурманскую область приходит зима
«На Север – жить!»: 239 предложений северян сделают стратегию развития Мурманской области народной
Житель Мурманска оплатил долги за коммуналку, потому что выиграл путевку в Турцию
К зиме готовы: в Мурманской области есть силы и средства, чтобы сглаживать капризы северной погоды
В Мурманске на территории судоверфи горит склад в 500 квадратных метров
"Горит история": в Кандалакше случился пожар на территории механического завода
Жительница Апатитов отдала 650 тысяч рублей, чтобы убрать "вред" от заказанной в сети мази
Журналистка из Финляндии поделилась впечатлениями от поездки на поезде Санкт-Петербург - Мурманск
В Мурманске завершены поиски 13-летней девочки
История двух смелых мальчиков из Мурманской области войдет в книгу "Волшебные сказки о детях-героях"
Срочный поиск: в Мурманской области пропали пять детей
В Мурманске на проспекте Ленина иномарка вылетела на встречку, есть пострадавшие
В Мурманске между гаражами и остановкой сбили бабушку