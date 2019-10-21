2019-10-21T16:42:50+03:00
Здоровье

Минздрав России обеспокоен зарплатами мурманских врачей

Федеральные власти готовы помочь региону устранить дисбаланс в оплате труда медработников
Наталья ЛОБАНОВА
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Федеральные власти недовольны нынешним окладом северных медиков.Федеральные власти недовольны нынешним окладом северных медиков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Зарплаты врачей в Мурманской области оставляют желать лучшего. Местные чиновники особых мер для повышения жалованья медиков не принимают, поэтому регионом заинтересовался уже Минздрав России. У генерального ведомства возникли вопросы по начислению оклада врачам Кольского края.

- Мы обеспокоены сложившейся ситуацией в Мурманской, Ивановской, Тверской областях и Республике Алтай. Там оклад врачей не превышает 30%. Минздрав России готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медработников, — сообщила «Известиям» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Еще в 2014 году была разработана методология, согласно которой оклад зарплаты медиков должен составлять не менее 55%, а в оставшиеся 45% включены компенсации и премии. Но, несмотря на рекомендацию Минздрава установить долю окладов в зарплате врачей на уровне 55%, регионы не спешат увеличивать выплаты. Сейчас, по словам министра здравоохранения РФ, только в 10 субъектах страны оклад превышает 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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