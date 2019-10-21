2019-10-21T14:45:05+03:00
Общество

Андрей Чибис: «Это ужасная практика закатывать деньги налогоплательщиков в снег!»

Теперь дорожникам придется завершать все ремонты до 1 октября
Елена МОЛОДЦОВА
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Укладывать асфальт в снег больше не будут?! Фото: Максим ПуховУкладывать асфальт в снег больше не будут?! Фото: Максим Пухов
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В выходные интернет-сообщество всколыхнула очередная укладка асфальта на свежевыпавший первый снег. Инцидент произошел в Полярных Зорях у домов №23 и 25 по улице Ломоносова, а обсуждали ситуацию на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- На данном участке идут работы работ по выравниванию основания для последующей укладки асфальтобетонного покрытия. Выравнивают фамом, затем будут, как положено, по технологии класть асфальт. Его укладка завершится на этой неделе, - попытался оправдаться глава Полярных Зорь Максим Пухов. – На этом участке тротуар делаем как дополнительную работу. Законтрактовались мы вовремя, а работы на дорогах были и вовсе завершены в июне.

Но как же качество, Максим Олегович?

- Главное, чтобы температура асфальтобетонной смеси была соответствующей, - успокаивает министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин. – В идеале все работы с асфальтом надо проводить при наружной температуре воздуха до +5 градусов. Ниже возможно, но тогда увеличиваются риск по выполнению качества работ. Надо строго контролировать этот момент.

А еще лучше быть с ремонтами дорог чуть расторопнее.

- Задача следующего года – не только работы по национальным проектам выполнить до 1 сентября, но и мобилизироваться на других участках. Что касается тротуаров, то их ремонт должен быть завершен до 1 октября, - отметил Андрей Чибис. - Тогда деньги налогоплательщиков не будут закатываться в снег. Сейчас это ужасная практика!

ИСТОЧНИК KP.RU

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