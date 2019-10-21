2019-10-21T14:18:00+03:00
Общество

Два 12-летних друга из Мончегорска уехали в Санкт-Петербург

Ребята общаются с родными, но домой возвращаться не хотят
Ника СВЕТЛОВА
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Богдан написал сестре, что уехал с другом в Санкт-Петербург. Фото: МурманСпасБогдан написал сестре, что уехал с другом в Санкт-Петербург. Фото: МурманСпас
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12-летний Богдан Васильев и Александр Курочкин сбежали из дома 18 октября. Два друга живут в Мончегорске.

Как написали в соцсетях их товарищи по школе, мальчики намекали, что хотят приключений и поездить по городам. Поэтому волонтеры сразу объявили, что дети могут находиться в любой точке Мурманской области. Позже появилась информация, что они могли отправиться в Москву.

Однако не златоглавая столица их манила, а северная. Как рассказала сестра Богдана Альбина Самсонова, брат написал ей, что направляется в Санкт-Петербург. И домой намерен вернуться только где-то через неделю.

- Важен факт того, что они живы и имеют возможность связаться. Просто не хотят. Мои сообщения в "ВКонтакте" он прочел. Тишина, - пишет Альбина на личной странице в соцсети.

Напомним, в Мурманской области также ведется поиск еще двух несовершеннолетних.

12-летний Саша сбежал с другом в прошлую пятницу. Фото: МурманСпас

12-летний Саша сбежал с другом в прошлую пятницу. Фото: МурманСпас

ИСТОЧНИК KP.RU

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