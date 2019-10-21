Житель Мурманска оплатил долги за коммуналку, потому что выиграл путевку в Турцию

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-21T10:28:58+03:00

Мужчина так хотел бесплатно поехать на курорт, что нашел 30 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Жителю Мурманска несказанно повезло:он поучаствовал в конкурсе на радио и выиграл путевку в Турцию. Мысленно мужчина уже был на пляже у моря, только вот суровая реальность говорила иное.

Дело в том, что северянин накопил долгов за коммунальные услуги 30 тысяч рублей. А с таким грузом выезжать за границу нельзя. Испугавшись, что его не пустят даже на трап самолета, должник пошел к приставам.

- Из полученных разъяснений судебного пристава должнику стало ясно, что поездка в Турцию может состояться только после возвращения долгов. Стараясь не упустить свою выгоду мужчина уже на следующий день уплатил задолженность, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

С мужчины сняли ограничение на выезд за границу. Поэтому он смог спокойно паковать чемодан и собираться на курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU