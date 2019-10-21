"Горит история": в Кандалакше случился пожар на территории механического завода

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-21T09:07:15+03:00

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Этот пожар было сложно не заметить. Черный дам столбом поднимался на улице Заводская в Кандалакше. Здесь огонь занялся на территории механического завода. Сигнал о возгорании поступил на пульт "01" в 17.55 20 октября.

- Горит строение заброшенное, площадь возгорания 120 квадратных метров, была угроза распространения. Позже площадь увеличилась до 750 квадратных метров. Был организован штаб. Очаг был локализирован в 18.39, ликвидация - в 21.00, - сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

К счастью, пожар случился в заброшенном здании. Фото: МЧС Мурманской области

Кандалакшане бурно отреагировали на случившееся. Многие были расстроены - горит история города.

- Как пишут люди, когда-то в нем располагался шестой инструментальный цех. Огонь, как видно на кадрах, снятых нашей группой, быстро охватил все строение. Трещали и лопались стекла, пламя вырывалось из окон и дверей. И судя по масштабу возгорания, спасти хоть что-то в здании вряд ли удалось. Причины пожара пока неизвестны, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".

Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Фото: МЧС Мурманской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/739046" frameborder="0"></iframe> Пожар на механическом заводе в Кандалакше.Видео: Антон Иванов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU