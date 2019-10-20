История двух смелых мальчиков из Мурманской области войдет в книгу "Волшебные сказки о детях-героях"

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-20T08:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На краундфандинговой платформе planeta.ru начался сбор денег для книги "Волшебные сказки о детях-героях", которую мечтает издать команда проекта "Подвиги".

В основу издания лягут реальные истории смелых детей.

- Несколько раз в неделю мы пишем про детей-героев. Дети вообще бесстрашные: они готовы забежать в горящий дом, шагнуть на тонкий лед, нырнуть на три метра, чтобы кого-нибудь спасти. Потому что у них еще не отросла мысль «кто-нибудь сделает это вместо меня». Дети – почти как бойцы ВДВ: никто, кроме нас! - говорится в описании проекта.

Найдется в книге место для мальчиков из Мурманской области. В 2015 году Игорь Царапкин и Влад Ларин спасли тонувшего друга. 15-летний Герман Царапкин зашел в воду, но ногу свело судорогой и он пошел ко дну. Мальчик успел крикнуть, что ему нужна помощь и с головой ушел под воду. Его брат с другом не растерялись и кинулись его спасать.

На издание "Волшебных сказок о детях-героях" нужно собрать 400 тысяч рублей.От этой суммы набралось уже почти 189 тысяч. Окончание сбора будет объявлено через 17 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU