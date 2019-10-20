2019-10-20T08:37:07+03:00
Общество

История двух смелых мальчиков из Мурманской области войдет в книгу "Волшебные сказки о детях-героях"

Подростки спасли тонувшего друга
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Для издания книги о подвигах детей надо собрать 400 тысяч рублей. Фото: planeta.ruДля издания книги о подвигах детей надо собрать 400 тысяч рублей. Фото: planeta.ru
Изменить размер текста:

На краундфандинговой платформе planeta.ru начался сбор денег для книги "Волшебные сказки о детях-героях", которую мечтает издать команда проекта "Подвиги".

В основу издания лягут реальные истории смелых детей.

- Несколько раз в неделю мы пишем про детей-героев. Дети вообще бесстрашные: они готовы забежать в горящий дом, шагнуть на тонкий лед, нырнуть на три метра, чтобы кого-нибудь спасти. Потому что у них еще не отросла мысль «кто-нибудь сделает это вместо меня». Дети – почти как бойцы ВДВ: никто, кроме нас! - говорится в описании проекта.

Найдется в книге место для мальчиков из Мурманской области. В 2015 году Игорь Царапкин и Влад Ларин спасли тонувшего друга. 15-летний Герман Царапкин зашел в воду, но ногу свело судорогой и он пошел ко дну. Мальчик успел крикнуть, что ему нужна помощь и с головой ушел под воду. Его брат с другом не растерялись и кинулись его спасать.

На издание "Волшебных сказок о детях-героях" нужно собрать 400 тысяч рублей.От этой суммы набралось уже почти 189 тысяч. Окончание сбора будет объявлено через 17 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Срочный поиск: в Мурманской области пропало пять детей
В Мурманске на проспекте Ленина иномарка вылетела на встречку, есть пострадавшие
В Мурманске между гаражами и остановкой сбили бабушку
Под Мурмашами спасли ястребиную сову
В Кировске бензовоз улетел с обрыва, несколько раз перевернувшись
Снег в Мурманской области: города принарядились в белое платье, а на дорогах день жестянщика
Сборная Мурманской области вернулась с Дальнего Востока с васильковыми беретами
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
Проверка слуха: В губе Ура произошел розлив топлива при подъеме подлодки с морского дна
Трем подросткам-недоугонщикам из Кировска грозит по семь лет лишения свободы
Российские исследователи нашли в Арктике кофе, которому больше ста лет
Суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота»
Полицейский из ЗАТО Александровск в суде доказывал, что после оскорблений от женщины испытывает "нервозность и страх"
В Мурманской областной научной библиотеке пройдет урок травологии
Четырех рыбаков из Териберки спасали в Баренцевом море
В Мурманске маршрутка с пассажирами врезалась в столб
LADА: обновленный дилерский центр в Мурманске открывает двери
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске меняет адрес
Сайты школ и детских садов Ковдорского района стали лучшими в России
Мурманчанам предлагают собрать 10 килограммов мелочи в помощь бездомным животным
МЕХА: теория цвета
Североморские военные обнаружили в Средиземном море байдарку пропавших моряков
Из Мурманской области вывезли 498 тонн мусора, пригодного для вторичной переработки