В Мурманске между гаражами и остановкой сбили бабушку

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-19T18:37:36+03:00

Пешеходы на этом участке постоянно рискуют - ведь "зебры" здесь нет

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На конечной остановке автобуса №19 - на улице Фадеев Ручей в Мурманске - пешеходы нередко оказываются на проезжей части. Дело в том, что на противоположной стороне от места ожидания общественного транспорта есть гаражи, а также там останавливается автобус №24.

Поэтому мурманчане переходят дорогу не по "зебре" или светофору (их тут просто нет). Вечером 18 октября это закончилось печально. Иномарка задавали женщину.

- По предварительным данным, в 16.57 водитель Renault при движении в районе дома 38 по улице Фадеев Ручей допустил наезд на женщину 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги со стороны гаражей к остановке. Пешехода бригада скорой помощи доставила в областную больницу для обследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Стоит заметить, что пешеходов на данном участке дороге не всегда видно, если у остановки стоит автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU