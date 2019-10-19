2019-10-19T09:39:53+03:00
Общество

Сборная Мурманской области вернулась с Дальнего Востока с васильковыми беретами

Представители военно-патриотических клубов Апатитов и Ковдора традиционно заняли лидирующие позиции на всероссийских сборах
Елена МОЛОДЦОВА
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Ребята возвращаются с Дальнего Востока с васильковыми беретами. Молодцы! Так держать! Фото: Из личного архива Алексея ЧуфыреваРебята возвращаются с Дальнего Востока с васильковыми беретами. Молодцы! Так держать! Фото: Из личного архива Алексея Чуфырева
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В октябре на берег Тихого океана съехались 200 курсантов военно-патриотических объединений со всей России, чтобы достойно представить свои регионы на смене «Дальневосточный рубеж-2019». Честь Мурманской области защищали воспитанники апатитского клуба «Вымпел – Полярные волки» и ковдорского «Граница».

- На смене оценивались результаты по сдаче 13 нормативов как по физической, так и по начальной военной подготовке. Ребятам пришлось не только отжиматься и бегать на 100 и 1000 метров, но и кидать гранату, собирать и разбирать пистолет Макарова и автомат, - рассказывает руководитель Военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел - Полярные волки» Алексей Чуфырев.

Кроме того, курсанты смогли в детском центре «Океан» почерпнуть для себя много нового и полезного. С ними проводились занятия по альпинисткой и тактической подготовке, маскировке, топографии и противодействию сепаратизму. Результат северян оказался впечатляющим. В личном зачете ковдорчанин Егор Журавлев стал вторым по России, подтвердив право на ношение василькового берета и завоевав знак «Вымпел». Апатитчане Василий Кулев, Дмитрий Кляйн и Снежана Орлова заняли 3, 5 и 14 места соответственно, а также стали обладателями васильковых беретов.

- Это превосходный результат, сравнимый с нашим достижением в «Орленке», где мы стали третьими по России. Вот уже второй год Мурманская область на федеральных мероприятиях занимает ведущие позиции. Нам есть, чем гордиться, - дал свою оценку закончившимся сборам Алексей Чуфырев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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