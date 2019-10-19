Проверка слуха: В губе Ура произошел розлив топлива при подъеме подлодки с морского дна

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-19T09:07:35+03:00

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Кольскому заливу и Баренцевому морю грозит экологическая катастрофа.

- 16 октября неизвестная компания при помощи плавкрана начала осуществлять подъем подводной лодки со дна губы Ура вблизи поселка Видяево, без проведения каких-либо обследований и разработки проектной документации, вследствие чего во время подъема из лодки начали вытекать горюче-смазочные материалы в акваторию губы, - сообщают читатели информационного агентства «СерерПост». - Остатки лодки вытащили на соседнюю отмель и оставили. Никто никаких действий по локализации не принял. Маслянистое пятно растянулось на большую площадь всего западного рукава губы. Во время прилива маслянистое пятно попадает на берег и в саму реку Ура, во время отлива вытекающее топливо выносит в Баренцево море.

Неужели экологическая катастрофа в губе Ура так и оставят без внимания? Отнюдь нет!

- Сегодня к нам приезжали сотрудники Росприроднадзора и взяли пробы воды из акватории губы. Самого пятна ни они, ни мы не обнаружили. Информация об экологической катастрофе не подтвердилась, - успокаивает начальник отдела ГО И ЧС администрации ЗАТО Видяево Дмитрий Решетников.

Он подтвердил, что в акватории губы, действительно, ведутся работы по подъему затонувших плавсредств, правда, с соблюдением всех технологий. Решетников лично видел морской мусоросборщик, задача которого даже при малейшем розливе топлива ликвидировать масляное пятно. К слову, сама подлодка столько времени пролежала на морском дне, что топливо могло уже давно вытечь.

ИСТОЧНИК KP.RU