Трем подросткам-недоугонщикам из Кировска грозит по семь лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-18T16:01:44+03:00

Именно эта "пятерка" подвела трех подростков из Кировска под Уголовный кодекс России. Фото: СКР по Мурманской области

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Видно, не в добрый час три друга из Кировска решили прокатиться на припаркованном в одном из дворов ВАЗ-21053. Устроить вояж на «железном коне» у подростков не получилось, а вот испортить себе биографию – вполне.

- В ночь на 20 июня 17-летний и двое 16-летних жителей Кировска приметили автомобиль, в салоне которого лежали аккумулятор и ключи от замка зажигания. Перед искушением подростки устоять не смогли. Один из них камнем разбил левое заднее стекло и открыл водительскую дверь, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Молодые люди ловко установили аккумулятор, подсоединили клеммы и попытались завести «железного коня», но двигатель отказался работать. Подростки решили так просто не сдаваться. На следующую ночь они вернулись к «пятерке» с канистрой бензина. ВАЗ заправили, выкатили на дорогу, снова попытались завести и в очередной раз потерпели фиаско: машина скатилась с горки и остановилась. Устроить покатушки по ночному городу им так и не удалось. Горе-угонщики убежали, но уйти от ответственности им не удалось.

В ближайшее время юные кировчане предстанут перед судом по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ «Угон, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подросткам грозит по семь лет лишения свободы. Кстати, совю вину они признали еще на стадии следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU