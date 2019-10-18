Полицейский из ЗАТО Александровск в суде доказывал, что после оскорблений от женщины испытывает "нервозность и страх"

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-18T15:03:25+03:00

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Северяне нередко бывают агрессивны по отношению к правоохранителям. То обматерят, то покусают или побьют. Немногие думают, что из-за такого проявления чувств и эмоций попадут в суд.

Именно там встретились полицейский из ЗАТО Александровск и вспыльчивая северянка. Страж порядка на улице при исполнении обязанностей попросил женщину показать документ удостоверяющий личность. Но его собеседнице это не понравилось и отреагировала она очень бурно.

- Женщина неоднократно оскорбляла сотрудника полиции в присутствии иных лиц, выражаясь нецензурной бранью, чем причинила ему моральный вред, вследствие которого при общении с людьми он теперь испытывает чувство несправедливости, нервозности и страха, что препятствует ему в дальнейшем прохождении службы. Кроме того, она причинила ему материальный вред, выразившийся в порче форменного обмундирования, - рассказали в пресс-службе Полярного районного суда.

Впрочем, полицейскому удалось отсудить у северянки только 2 тысячи рублей в качестве компенсанции морального вреда. А вот оснований для взыскания материального ущерба, суд не нашел, потому что материалы дела не содержали доказательств порчи форменной одежды ее неправомерными действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU