Суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-18T15:49:18+03:00

В администрации города уже ищут необходимые для этого 10 миллионов рублей, но режим ЧС не объявляют

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Вот уже три месяца, как власти Мончегорска стоят на ушах. Вблизи города обнаружено «нефтяное болото», которому не меньше десяти лет. Именно из-за срока давности виновника экологической катастрофы местного масштаба найти так и не удалось, а, значит, ликвидировать «болото» придется администрации Мончегорска. Тем более, что и решение суда на этот счет уже есть.

- Несанкционированная свалка потенциально опасных отходов в районе 1260 километра федеральной трассы Р-21 «Кола ставит под угрозу сохранность окружающей среды, безопасность жизни и здоровья граждан. Поэтому было решено, через суд обязать администрацию Мончегорска ликвидировать «нефтяное болото». Суд согласился с нашей позицией, и дал властям 1 год и 6 месяцев на выполнение приговора, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Решение суда есть, сроки тоже, а вот денег на провидение работ – нет. И пока в администрации не знают, где их взять.

- На ликвидацию несанкционированной свалки нефтепродуктов необходимо 10 миллионов рублей. Заявка уже подана для планирования бюджета на 2020 год, но будет ли она удовлетворена – неизвестно, - объясняют в Управлении ЖКХ администрации Мончегорска. – Проводить работы необходимо в теплое время года, чтобы были видны места загрязнения, которые находятся как в самом каньоне, так и по его берегам.

Но несмотря на всю опасность положения, режим ЧС в городе объявлять не спешат, а ведь в этом случае деньги можно было бы взять из резервного фонда, но, видно, власти пока прецедента не видят.

ИСТОЧНИК KP.RU