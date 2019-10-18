Суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота»
Вот уже три месяца, как власти Мончегорска стоят на ушах. Вблизи города обнаружено «нефтяное болото», которому не меньше десяти лет. Именно из-за срока давности виновника экологической катастрофы местного масштаба найти так и не удалось, а, значит, ликвидировать «болото» придется администрации Мончегорска. Тем более, что и решение суда на этот счет уже есть.
- Несанкционированная свалка потенциально опасных отходов в районе 1260 километра федеральной трассы Р-21 «Кола ставит под угрозу сохранность окружающей среды, безопасность жизни и здоровья граждан. Поэтому было решено, через суд обязать администрацию Мончегорска ликвидировать «нефтяное болото». Суд согласился с нашей позицией, и дал властям 1 год и 6 месяцев на выполнение приговора, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.
Решение суда есть, сроки тоже, а вот денег на провидение работ – нет. И пока в администрации не знают, где их взять.
- На ликвидацию несанкционированной свалки нефтепродуктов необходимо 10 миллионов рублей. Заявка уже подана для планирования бюджета на 2020 год, но будет ли она удовлетворена – неизвестно, - объясняют в Управлении ЖКХ администрации Мончегорска. – Проводить работы необходимо в теплое время года, чтобы были видны места загрязнения, которые находятся как в самом каньоне, так и по его берегам.
Но несмотря на всю опасность положения, режим ЧС в городе объявлять не спешат, а ведь в этом случае деньги можно было бы взять из резервного фонда, но, видно, власти пока прецедента не видят.
ИСТОЧНИК KP.RU