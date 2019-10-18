2019-10-18T15:58:07+03:00
Общество

Российские исследователи нашли в Арктике кофе, которому больше ста лет

На удивление, зерна хорошо сохранились в старой бочке
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Кофе пролежало на арктических землях больше века. Фото: Леонид Круглов.Кофе пролежало на арктических землях больше века. Фото: Леонид Круглов.
Изменить размер текста:

Российские исследователи Арктики наткнулись на Земле Франца-Иосифа на бочку с кофейными зернами, которая оказалась довольно древней: ее нашли в лагере 1902 года американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина.

- Море постепенно разрушает берег, и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как, например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами, — написал в соцсетях режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов.

Путешественник также отметил, что во время обхода лагеря члены экспедиции встретились с медведем.

- Когда мы высадились на острове Алджер, который находится на Земле Франца-Иосифа, то встретили там медведя. Хищник подошел слишком близко и ничего не боялся, так что пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать, - говорит Леонид Круглов.

К слову, попытка американского исследователя Ивлина Болдуина добраться к Северному полюсу в 1901-1902 годах оказалось неудачной. Полярное путешествие было хорошо подготовлено, однако вскоре Ивлина, который руководил экспедицией, отстранили, и все вернулись на материк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота»
Полицейский из ЗАТО Александровск в суде доказывал, что после оскорблений от женщины испытывает "нервозность и страх"
В Мурманской областной научной библиотеке пройдет урок травологии
Четырех рыбаков из Териберки спасали в Баренцевом море
В Мурманске маршрутка с пассажирами врезалась в столб
LADА: обновленный дилерский центр в Мурманске открывает двери
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске меняет адрес
Сайты школ и детских садов Ковдорского района стали лучшими в России
Мурманчанам предлагают собрать 10 килограммов мелочи в помощь бездомным животным
МЕХА: теория цвета
Североморские военные обнаружили в Средиземном море байдарку пропавших моряков
Из Мурманской области вывезли 498 тонн мусора, пригодного для вторичной переработки