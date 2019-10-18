Российские исследователи нашли в Арктике кофе, которому больше ста лет

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-18T15:58:07+03:00

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Российские исследователи Арктики наткнулись на Земле Франца-Иосифа на бочку с кофейными зернами, которая оказалась довольно древней: ее нашли в лагере 1902 года американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина.

- Море постепенно разрушает берег, и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как, например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами, — написал в соцсетях режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов.

Путешественник также отметил, что во время обхода лагеря члены экспедиции встретились с медведем.

- Когда мы высадились на острове Алджер, который находится на Земле Франца-Иосифа, то встретили там медведя. Хищник подошел слишком близко и ничего не боялся, так что пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать, - говорит Леонид Круглов.

К слову, попытка американского исследователя Ивлина Болдуина добраться к Северному полюсу в 1901-1902 годах оказалось неудачной. Полярное путешествие было хорошо подготовлено, однако вскоре Ивлина, который руководил экспедицией, отстранили, и все вернулись на материк.

ИСТОЧНИК KP.RU