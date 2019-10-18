2019-10-18T13:43:47+03:00
Общество

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет урок травологии

На лекцию можно принести растение, о котором хочется узнать подробнее
Наталья ЛОБАНОВА
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Занятие будет вести кандидат биологических наук Евгений Боровичев. Фото: www.mgounb.ru.Занятие будет вести кандидат биологических наук Евгений Боровичев. Фото: www.mgounb.ru.
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В Мурманске 19 октября в рамках научно-популярного лектория «Край, в котором я живу» все желающие могут посетить «Урок травологии».

Познавательную встречу проведет кандидат биологических наук, председатель Мурманского отделения Русского ботанического общества Евгений Боровичев.

- Люди издавна используют растения для своих самых разнообразных нужд. Но мало кто представляет, насколько это царство яркое и многогранное. На нашем практическом занятии северяне проверят, насколько хорошо они знают растения, которые обычно хранятся в наших кухонных ящиках и кладовых. На лекцию можно прийти не с пустыми руками, а принести растение или его часть, о котором хотелось бы узнать побольше, - сообщают в Мурманской научной библиотеке.

Всех тех, кто любит наш зеленый мир, ждут 19 октября в 15:00 в отделе краеведения Мурманской областной научной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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