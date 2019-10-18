Четырех рыбаков из Териберки спасали в Баренцевом море

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-18T13:19:34+03:00

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16 октября спасатели Северного филиала Морспасслужбы отправились в акваторию Баренцева моря вызволять из беды четырех рыбаков. Их лодка потеряла ход, и мурманчан уносило в открытое море.

- Авария катера произошла неподалеку от острова Малый Олений. Судно уносило в открытое море вместе с четырьмя рыбаками. На помощь северянам направили катер «Карелия» со спасателями на борту. Вскоре после выхода из порта Мурманска, чтобы добраться до рыбаков как можно быстрее, катер вышел на крейсерскую скорость 32 узла. А это - почти 60 километров в час, - рассказали в Северном филиале Морской спасательной службы.

Прибыв в район поиска, спасатели связались с аварийным судном и уточнили у рыбаков еще раз, где они находятся. Через некоторое время попавших в беду мужчин отыскали и подняли на борт катера «Карелия». Состояние мужчин было удовлетворительным. Операция завершилась успешно, а аварийный катер и спасенных северян доставили в порт Териберка.

ИСТОЧНИК KP.RU