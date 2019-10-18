В Мурманске маршрутка с пассажирами врезалась в столб

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-18T11:47:27+03:00

Маршрутка влетела в столб, чтобы не выехать на остановку общественного транспорта.

К счастью, никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Перекресток проспекта Кольский и улицы Героев Рыбачьего в Мурманске считается одним из самых аварийных в городе. Здесь часто бьются машины, и это одна из причин, почему на данном участке проспекта в скором времени появится разделительная полоса.

Серьезная авария, в которой чудом избежали жертв, случилась вечером 17 октября. В столб влетела маршрутка №106 с пассажирами.

- Около 19.00 в районе дома 194 по Кольскому проспекту произошло ДТП между маршрутным такси и "Ладой Калина", без пострадавших, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Очевидцы аварии рассказывают разные версии случившегося. Так, по словам одних, водитель на отечественной машине замешкался и не успел повернуть, поэтому маршрутке пришлось избегать столкновения. По словам других, вина водителя автобуса тоже есть.

Маршрутка на красный уже неслась, и "Калине" повернуть надо было. Там все перерыли, ужас просто. И так аварий куча,теперь из-за этого ремонта вообще беспредел творится, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Анастасия Мелентьева.

Ясность внесли официальные органы.

- Водитель "Лады Калины" не предоставил преимущество в движении маршрутному такси. Оба водителя ехали на разрешающий сигнал светофора, - уточнила Валерия Филиппова.

Свою версию рассказал и водитель маршрутки.

- Я намеренно уходил в столб а не в людей, - пишет в паблике Михаил Копыловский.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU