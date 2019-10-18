2019-10-18T09:45:40+03:00
Общество

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске меняет адрес

Теперь сотрудники дипмиссии будут работать на улице Тарана
Мария ПАШЕНКОВА
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Скоро генконсульство уедет из зеленого домика на улице Софьи Перовской. Но точная дата переезда станет известна позже. Фото: www.google.com/mapsСкоро генконсульство уедет из зеленого домика на улице Софьи Перовской. Но точная дата переезда станет известна позже. Фото: www.google.com/maps
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Зеленое уютное здание по адресу улица Софьи Перовской, 5 в Мурманск у северян ассоциируется с Норвегией. И не случайно: с 1994 года здесь находится Генеральное консульство Норвегии в столице Заполярья. До этого в здании находилась школа, а консульство работало на улице Пушкинская. Но скоро придется привыкать к новому месту прописки.

В октябре истекает срок договора аренды. Поэтому дипмиссия поменяет адрес - теперь найти его можно будет на шестом этаже офисного здания на улице Тарана,25. А в 2024 году дипломаты планируют справлять новоселье: на улице Заводская должно появиться их собственное помещение. В данный момент разрабатывается его проект.

- У нас конструктивный диалог с органами власти с российской стороны касательно процесса переезда и строительства нового здания. Мы рады, что нам предоставили подходящее помещение, в котором мы можем работать до тех пор, пока для Генерального консульства не будет построено новое и современное здание, - рассказал генеральный консул Эрик Сведал.

Точную дату переезда мурманчанам сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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