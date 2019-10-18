LADА: обновленный дилерский центр в Мурманске открывает двери

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-18T08:34:11+03:00

Новый салон стал юбилейным для официального дилера LADA компании «Прагматика» - это уже 10-й автоцентр сети в Северо-Западном Федеральном округе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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23 октября в Мурманске состоится торжественное открытие официального дилерского центра LADA - он прошел ребрендинг и теперь полностью отвечает самым современным требованиям Бренда. Это касается не только визуализации пространства, но и стандартов обслуживания. В праздничном мероприятии примут участие представители АО «АВТОВАЗ» и руководство АО «Прагматика».

Новый салон стал юбилейным для официального дилера LADA компании «Прагматика» - это уже 10-й автоцентр сети в Северо-Западном Федеральном округе.

В просторном шоу-руме на постоянной основе экспонируется весь модельный ряд LADA. Консультанты помогут покупателям определиться с выбором нового автомобиля, а тест-драйв укрепит уверенность в правильном решении. Покупатели могут выбрать автомобиль из более чем 500 возможных вариантов, доступных на складах компании. Выбранные модели оперативно доставляются и подготавливаются для вручения владельцу. Также специалисты сориентируют покупателя по всему спектру дополнительных услуг и выгодных предложений, которые сделают покупку более доступной и приятной: льготное кредитование, трейд-ин и страхование и др.

В сервисной зоне площадью 900 кв. м действует 10 рабочих постов. Современное оборудование и мастера, прошедшие обучение в LADA-Академии, обеспечивают качественное обслуживание автомобилей в установленные сроки.

В «Прагматика Лада» вас ждут комфортные условия пребывания, которые превратят покупку и обслуживание автомобиля в приятное времяпрепровождение: отдельная зона отдыха, бесплатный кофе и WI-FI, детский уголок. Также для клиентов центра предусмотрена просторная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU