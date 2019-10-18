2019-10-18T08:16:22+03:00
Общество

Мурманчанам предлагают собрать 10 килограммов мелочи в помощь бездомным животным

Благотворительная акция приурочена к юбилею Фонда «Ищу Человека»
Елена МОЛОДЦОВА
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"Мелочь Добра" может спасти чью-то жизнь."Мелочь Добра" может спасти чью-то жизнь.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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У каждого из нас есть коробочка или баночка, куда ссыпается ненужная мелочь из карманов. Она копится годами, но редко у кого доходят руки обменять ее на банкноты. Волонтеры Фонда поддержки бездомным животным «Ищу Человека», который готовится отпраздновать в ноябре свое десятилетие, предлагают избавиться от накопившейся мелочи и тем самым помочь их подопечным.

- Первый раз мы провели акцию «Мелочь Добра» лет десять назад. Тогда специально для нее сшили большую собаку, в которую поместили бутыль для кулера – в итоге она была полна монет, - рассказывает куратор акции Виктория Березина. – В этот раз мы организовали 11 точек, где принимают «мелочь Добра». Принести можно монеты номиналом от одной копейки до 25 рублей. Мы надеемся к юбилею фонда собрать 10 килограммов.

Мурманчане несут монеты довольно охотно. Кстати, если ваша копилка объемная, то ее можно отдать продавцу, а не пересыпать в специально подготовленный для этого ящик.

Итак, до 2 ноября мелочь можно принести в:

- Irish pub, ул. Софьи Перовской, 25/26;

- парикмахерская «Восторг», ул. Карла Маркса, 35;

- магазин «Матреха Мармеладова», ул. Полярные Зори, 23;

- магазины «Белорусские продукты»: Мурманск, ул. Мира, 13 или ул. Кошевого, 24 (отдельный ларек), Кола, пр. Советский, 49;

- отдел «Сантехника», ул. Пушкинская, 7 (ТЦ «Дельта»);

- магазин «Ярмарка сладостей», ул. Карла Либкнехта, 17;

- магазин «Маленькие радости», ТЦ «Пионер»;

- магазин «Мебель Мастер», ул. Полярные Зори, 28/13;

- ветеринарная клиника «У Охоты», ул. Полярные Зори, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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