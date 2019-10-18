2019-10-18T09:25:25+03:00
Общество

Сайты школ и детских садов Ковдорского района стали лучшими в России

Веб-страницы образовательных учреждений из Мурманской области оказались информативными и удобными
Наталья ЛОБАНОВА
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Интернет-порталы детсадов и школы в Кольском крае соответствовали большинству нужных критериев. Фото: www.gradkostroma.ru.Интернет-порталы детсадов и школы в Кольском крае соответствовали большинству нужных критериев. Фото: www.gradkostroma.ru.
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14 октября Российский новый университет и группа компаний «Просвещение» подвели итоги XII версии общероссийского рейтинга школьных сайтов. В конкурсе принимали участие 2602 учреждения образования из 69 регионов страны. Из этого числа полностью соответствовали требованиям экспертов только 1314.

- Учитывались такие критерии, как наличие общей информации, контактов, обратной связи, сведений о педагогах и администрации, условий обучения, а также оценивалось качество текста и удобство использования сайта, - сообщается на официальном портале общероссийского рейтинга.

Так, сайт школы №4 в поселке Енский Ковдорского района признали одним из лучших. Он набрал 86 баллов из 100.

В рейтинг самых достойных сайтов дошкольных образовательных учреждений также вошли детские сады №5 и №14 Ковдора. А детский оздоровительно-образовательный центр, расположенный в этом же городе Заполярья, вошел в число первоклассных сайтов учреждений допобразования. Он получил 50 баллов.

Также лучшим сайтом школьной тематики стал официальный сайт Управления образования Ковдорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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