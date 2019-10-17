Североморские военные обнаружили в Средиземном море байдарку пропавших моряков

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-17T17:34:59+03:00

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22 августа ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов обеспечения вошел в Средиземное море. Североморцы провели ряд учений и посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр, а суда обеспечения совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию.

На днях крейсер зашел в порт Кипра Лимасол. Туда военные доставили байдарку, которую нашли в открытом море. Людей в ней или поблизости не было.

- Российские моряки обнаружили и подняли на борт найденное плавсредство во время перехода в восточной части Средиземного моря 12 октября. Среди вещей, оставленных в лодке, найдены документы двоих мужчин, граждан Израиля, 1959 и 1964 годов рождения, - сообщает пресс-служба Северного флота.

И байдарку, и вещи экипаж передал уполномоченным органам в соответствии с действующими нормами международного морского права. До этого была сделана полная опись, а сам факт обнаружения судна зафиксировали в вахтенном журнале крейсера. О судьбе израильтян остается только гадать.

После Кипра ракетный крейсер взял курс на запад, где его ожидают суда обеспечения -танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406. После Средиземноморья его ждет Атлантика.

ИСТОЧНИК KP.RU