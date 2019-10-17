2019-10-17T15:25:41+03:00
Общество

Из Мурманской области вывезли 498 тонн мусора, пригодного для вторичной переработки

В Управление отходами рассказали, когда Заполярье перейдет на раздельный сбор отходов
Елена МОЛОДЦОВА
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Совсем скоро раздельный сбор мусора доберется и до Заполярья.Совсем скоро раздельный сбор мусора доберется и до Заполярья.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мусорной реформе в России нет еще и года, но стоит признать, что эффект уже есть. С начала года региональный оператор Управление отходами отсортировал 553 тонны вторсырья. 498 тонн были вывезены из Мурманской области, из которых 180 тонн жестяных банок и 181 пластиковых бутылок.

Правда, все равно находятся те, кто пытается найти в этой бочке меда ложку дегтя.

- В Нижнем Новгороде за вывоз отсортированного мусора жители области будут платить на 21% меньше, а в Мурманской области региональный оператор не хочет получать меньше, так получается?! Иначе чем объяснить нежелание руководства вводить раздельный сбор? – такой пост появился в группе «Мурманск – столица Арктики!».

«Комсомолка» решила узнать, когда и до Крайнего Севера дойдет новшество, о котором разговоры ходят уже давно.

- С 1 января 2020 года вся страна переходит на раздельный сбор мусора. Правда, для этого должны появиться нормы, подзаконные акты и новые контейнерные площадки, - объясняет заместитель директора Мурманского филиала Управления отходами Виталий Измайлов. - Теоретически это приведет к снижению тарифа. Ведь функция по сортировке мусора перейдет к собственникам, и это отразиться на себестоимости услуги.

Что касается тарифа, то его устанавливает комитет по тарифному регулированию. А, значит, что и проверки Федеральной антимонопольной службы обоснованности тарифов по обращению с ТКО, которые сейчас идут в 30 регионах России, коснутся в первую очередь чиновников. Благодаря проверкам уже снижены тарифы в семи регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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