2019-10-17T15:39:11+03:00
Происшествия

Апатитчанин перевел мошеннику больше полумиллиона рублей, считая, что спасает деньги

Северянин знал о подобных схемах развода, но верил, что с ним такое не случится
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступнику светит до шести лет лишения свободыПреступнику светит до шести лет лишения свободыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Мошенники продолжают обманывать и грабить доверчивых северян, представляясь банковскими работниками.

Так, в полицию Апатитов обратился местный 64-летний житель. Он рассказал стражам порядка, что у него похитили больше полумиллиона рублей. Оказалось, мужчине на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. А после сообщил, что с карты пенсионера кто-то пытается списать деньги. Злоумышленник предложил северянину перевести все его сбережения на резервный счет банка для их сохранности.

- Апатитчанин перечислил мошеннику 530 тысяч рублей. Но затем догадался, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Мужчина пояснил, что знал о подобных преступлениях, но не предполагал, что это может произойти и с ним, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На преступника завели дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Установлено, что злоумышленник вел переговоры с телефона, зарегистрированного в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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