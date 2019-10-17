2019-10-17T15:48:20+03:00
Общество

Юный мончегорец изобрел игрушку для домашних животных и покажет ее на выставке в Индонезии

Устройство помогает играть с питомцем и общаться с ним из любой точки мира
Наталья ЛОБАНОВА
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Изобретение Максима Дворникова (слева) позволит играть со своим любимцем где угодно. Фото: vk.com/imake2019.Изобретение Максима Дворникова (слева) позволит играть со своим любимцем где угодно. Фото: vk.com/imake2019.
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10-летний Максим Дворников из Мончегорска стал одним из победителей международного конкурса изобретателей I MAKE. В составе сборной России он отправится в столицу Индонезии Джакарту, где на международной выставке представит свой полезный и интересный проект.

- Максим разработал интерактивную игрушку для домашних животных SensePet. У нее есть монитор и коммуникатор, что позволяет общаться и играть со своим питомцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения, - сообщили "КП" организаторы конкурса I MAKE.

Такой конкурс был запущен компанией «Норникель» для школьников 12 - 15 лет из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. Такое соревнование проводится, чтобы побудить молодежь на исследования и изобретения. Конкурс позволяет талантливым школьникам делиться своими идеями и открытиями со всем миром.

Также перед полетом в Индонезию юные победители отправятся в специальную школу в Научном парке МГУ в Москве, где посетят тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией и получат персональные уроки по английскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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