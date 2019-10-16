Житель Умбы напал с ножом на своего старшего брата

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-16T17:48:08+03:00

Мужчина уже не первый раз наносит травмы своему родственнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Северянин, живущий в Мурманской области, никак не может научиться решать конфликты со своим старшим братом мирно, не прибегая к физической расправе.

Так, в полицию Терского района поступило сообщение от бригады скорой помощи. Оказалось, что из квартиры, расположенной на улице Комсомольская в Умбе, в реанимацию попал 34-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение брюшной полости, а также повреждение внутренних органов.

- Сотрудники полиции прибыли в больницу и опросили потерпевшего. Мужчина рассказал оперативникам, что ножом в живот его ударил младший брат. Родственники проживают в одной квартире и между ними часто возникают бытовые конфликты. Пострадавший пояснил, что брат уже не раз причинял ему телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего злоумышленника. Тот вину свою отрицать не стал. Он поведал полицейским, что во время очередной ссоры потерял над собой контроль, схватил нож со стола и ударил им своего брата в живот. Испугавшись последствий, он сбежал из квартиры. Так что скорую помощь пострадавшему пришлось вызывать самому.

На преступника завели дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU