2019-10-16T14:43:27+03:00
Происшествия

В заказнике Канозерский Мурманской области задержали двух браконьеров

Мужчины сетями ловили горбушу
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчины сетью в заказнике ловили красную рыбу.Мужчины сетью в заказнике ловили красную рыбу.Фото: Марк СВЕТЛОВ
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Закон неумолим - ловить рыбу сетью нельзя. Но два жителя Кандалакши, 59 и 35 лет, наплевали на запрет. Более того, на рыбалку они отправились в природный заказник Канозерский.

Там их и задержали во время патрулирования сотрудники полиции вместе с государственными инспекторами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области.

- Мужчины установили три ставные рыболовные сети в устье реки Кица и незаконно выловили пять экземпляровлосося тихоокеанского (горбуши), причинив ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму около десяти тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Против северян возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц). Им грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы у злоумышленников изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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