2019-10-16T14:16:16+03:00
Дом. Семья

В Кузреке пытаются до зимы спасти модного кота, которого потеряли на празднике

В безлюдном селе потеряшка просто не выживет
Мария ПАШЕНКОВА
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Котика потеряли еще в августе на празднике поморской козули.Котика потеряли еще в августе на празднике поморской козули.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Деревня Кузрека на Терском берегу живет летом. Сюда приезжают дачники и кипит жизнь. А вот зимой населенный пункт пустеет. Именно поэтому так торопятся с поисками кота, которого потеряли еще в августе на празднике поморской козули. Мурлыка домашний, заметить его легко по модной стрижке.

- Серый, не очень пушистый, маленькие уши, широкая морда. Хозяева его искали - не нашли. Приезжали дважды, контакты не оставили. Сейчас его подкармливают проезжающие, но скоро все уедут на зиму ... Может погибнуть от холода и голода. В руки не дается, - рассказали волонтеры группы "Добрые руки".

Сейчас котик живет тем, что прибегает на дачи и ворует еду у других кошек и собак. Волонтеры просят отдыхающих и туристов попробовать поймать котика. А еще всем миром ищут хозяев мурлыки. Ведь если поисковая операция в Кузреке завершится успешно, мурлыку надо будет вернуть домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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