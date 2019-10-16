Ноябрь в Мурманской области окажется теплым
Российские синоптики составили предварительный прогноз погоды на приближающийся ноябрь. Оказалось, что почти на всей европейской территории страны в следующем месяце будет теплее обычного, в том числе и на Кольском полуострове. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
- Ноябрьское потепление ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа. Больше одного градуса выше нормы и еще теплее может стать на севере - в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми, - сообщает Людмила Паршина «Российской газете».
Стоит отметить, что в ноябре среднемесячная температура для Мурманска равняется -3 градусам. Ночью опускается до -5. Но судя по новым прогнозам синоптиков, в последний месяц осени северянам будет не так холодно.
ИСТОЧНИК KP.RU