Ноябрь в Мурманской области окажется теплым

16 Окт. 15:37 2019-10-18T16:00:34+03:00

Потепление ожидается не только в Мурманске, но и во многих других регионах России. Фото: pixabay.com.

Температура в Кольском крае будет выше нормы на один или несколько градусов

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Российские синоптики составили предварительный прогноз погоды на приближающийся ноябрь. Оказалось, что почти на всей европейской территории страны в следующем месяце будет теплее обычного, в том числе и на Кольском полуострове. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

- Ноябрьское потепление ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа. Больше одного градуса выше нормы и еще теплее может стать на севере - в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми, - сообщает Людмила Паршина «Российской газете».

Стоит отметить, что в ноябре среднемесячная температура для Мурманска равняется -3 градусам. Ночью опускается до -5. Но судя по новым прогнозам синоптиков, в последний месяц осени северянам будет не так холодно.

ИСТОЧНИК KP.RU