2019-10-16T13:10:11+03:00
Спорт

Рекорд мурманского ультрамарафонца на «Короне Хибин» признали два международных и одно национальное агентство

Василий Комиссаров уверен, что это поможет привлечь еще больше туристов в Кировск и область
Елена МОЛОДЦОВА
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Василий Комиссаров признан рекордсменом "Короны Хибин". Фото: reestrrekordov.ruВасилий Комиссаров признан рекордсменом "Короны Хибин". Фото: reestrrekordov.ru
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Ни для кого не секрет, что наши великолепные Хибины пользуются огромной популярностью зимой, летом интерес к ним не столь большой. И напрасно! В это время года они не менее прекрасны и пригодны для спорта.

Это своим рекордом в очередной раз доказал известный мурманский ультрамарафонец и сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров. Напомним, спортсмен поставил рекорд, преодолев 120-километровый маршрут «Корона Хибин», который сам же и разработал прошлым летом. Его достижение уже вошло в проект FastestKnownTime - Книгу рекордов Гиннеса для ультрамарафонцев. А теперь его признали действующим международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» и их национальная редакция «Реестр рекордов России».

- Теперь мой проект включен в две мировые базы рекордов и одну национальную, а это значит, каждый, установивший рекорд «Короны Хибин», будет вписан в их историю, - объясняет Василий Комиссаров. – Я продвигаю этот маршрут не ради славы и денег. Я это делаю для спортсменов из других городов и стран, для путешественников и искателей приключений и для жителей Кировска, для процветания туризма в нашей области. Чтобы летний сезон в Хибинах, был таким же насыщенным, как и зимний. Чтобы все больше и больше людей в мире восхищались нашими чудесами природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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