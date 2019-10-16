В центр Мурманск были стянуты спецслужбы из-за старинных часов в коробке

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-16T08:47:16+03:00

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"Что происходит у МАГУ?", "Почему столько мигалок у военкомата?" - посыпались вопросы от мурманчан вечером вторника, 15 октября. На улице Коммуны и правда было слишком много спецмашин от скорой до пожарных.

Оказалось, что это не рядовые учения, а реагирование на сообщение о подозрительном предмете - у университета нашли коробку. А в ней...

- По результатам проверки оказалось, что в коробке находятся старинные часы, которые опасности не представляют, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кстати, часы оказались не работающими. Видимо, хозяева решили их выкинуть и явно не ожидали такого внимания к своей вещи.

Напомним, в Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня".

ИСТОЧНИК KP.RU