2019-10-15T18:12:34+03:00
Общество

Из-за аварии на электросетях в Мурманске без света остались 40 домов, детский сад и больница

Случилось это из-за повреждений на кабельной линии
Наталья ЛОБАНОВА
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К счастью, электрики уже устранили неполадкиК счастью, электрики уже устранили неполадкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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15 октября в Мурманске остались без электроснабжения 40 домов на восьми улицах. Также неприятность задела детсад № 11 и инфекционную больницу. На место происшествия сразу же выехала аварийная бригада Мурманской электросетевой компании.

- Вышла из строя кабельная линия, сработала защита, поэтому некоторые дома были обесточены. Сейчас неполадки уже устранены, электрики все починили в течение часа, - пояснил «КП» старший диспетчер АО «МОЭСК» Роман Владов.

Больше всего не посчастливилось жильцам улицы Радищева – там отключили свет в 19 домах. Также из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций 113, 207, 183, 168 и поломки кабеля без электричества остались некоторые дома на улицах Шолохова, Гоголя, Серафимовича, Куйбышева, Рылеева, Полухина и Павлова.

Помимо этого были обесточены детский сад № 11 и Мурманская инфекционная больница. Но за функционирование медучреждения можно не волноваться: больница оснащена запасными генераторами, которые в случае отключения электричества будут поддерживать систему жизнеобеспечения пациентов.

Напомним, что на прошлой неделе мурманчане уже оставались без света. 9 октября загорелась деревянная опора, из-за чего электричества не было в домах на улицах Ручьевой и Боровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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