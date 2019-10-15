2019-10-15T15:52:17+03:00
Спорт

Известный мурманский ультрамарафонец показал, как покорял 120 километров маршрута «Корона Хибин»

Спортсмен хочет снять фильм о своей пробежке [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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На этом кадре изображена "крыша" Хибин. Красный и синий флажок - высочайшие вершины Юдычвумчорр и Часначорр. Фото: Из личного архива Василия КомиссароваНа этом кадре изображена "крыша" Хибин. Красный и синий флажок - высочайшие вершины Юдычвумчорр и Часначорр. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова
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Вот уже год, как не смолкают разговоры вокруг маршрута «Корона Хибин». Напомним, прошлым летом его разработал известный мурманский ультрамарафонец и сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров.

Правда, преодолеть его сам он смог только спустя год, попав тем самым в Книгу рекордов Гиннеса для ультрамарафонцев. В честь этого события журнал RussiaRunning смонтировал 57-минутный ролик о пробежке мурманчанина. Весь маршрут занял у него 35 часов 29 минут. Материал снимал сам Василий Комиссаров.

- На самом деле, мне пришла идея снять фильм про «Корону Хибин». Сейчас идет накопление видеоматериала, и я думаю, этот процесс продлится еще пару лет, - раскрывает секрет «КП» Василий Комиссаров. – Журналу я предоставил свои заготовки. Надо отметить, что ролик получился хоть и короткий, но очень содержательный!

На первых и последних кадрах показан Кировск с вершин «Кировскго горного кольца» (четыре горы окружающие город – Ред.), как его называет ультрамарафонец. Центральные кадры сняты из центра «Короны Хибин» с хребта Поачвумчорр, с которого видно максимальное количество вершин уникального маршрута.

- Ролик отражает главную идею – показать красоту, масштаб и монументальность Хибин, - говорит Василий Комиссаров.

Известный мурманский ультрамарафонец снимает фильм про «Корону Хибин».Пока в сети появился только короткий ролик об уникальном маршруте «Корона Хибин», который смонтировал журнал RussiaRunning по материалам мурманского ультрамарафонца Василия Комиссарова. Автор: RussiaRunning! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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