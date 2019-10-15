2019-10-15T15:00:58+03:00
Здоровье

В Мурманске начали делать сложные операции на глазах за счет федерального бюджета

С этого года северяне могут получить бесплатную высокотехнологичную помощь, не уезжая из региона
Наталья ЛОБАНОВА
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Такие операции на глаза проводятся под общей анестезией и только после полной диагностики. Фото: vk.com/mokmc51.Такие операции на глаза проводятся под общей анестезией и только после полной диагностики. Фото: vk.com/mokmc51.
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С 2019 года в офтальмологическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра начали выполнять сложные высокотехнологичные операции за счет федерального бюджета. Это позволит северянам получать необходимую медицинскую помощь в столице Заполярья, а не уезжать на лечение в другие города.

- Врачи изучили интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза. Такой метод позволяет сохранить зрение пациентов с поражением сосудов заднего отрезка глаза. Сейчас выполнено 180 таких операций. А в октябре этого года уже проведено 10 операций по пересадке роговицы - кератопластике, - сообщают в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Суть кератопластики в том, что хирург удаляет поврежденный участок роговицы, а на его место подшивает трансплантат. Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения от травм глаза.

Подобные операции в Мурманском клиническом центре осуществляются под общей анестезией, а перед хирургической процедурой пациенты проходят полное диагностическое обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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