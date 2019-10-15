В Мурманске в подъезд выкинули клетку с декоративными грызунами

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-15T13:22:00+03:00

Декоративных грызунов выставили в подъезд вместе с клеткой. Фото: Приют для бездомных животных г. Мурманск

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К тому, что на улице то и дело оказываются породистые кошки и собаки, как бы страшно это не звучало, мурманчане уже привыкли. Жителям заполярной столицы даже пришлось пережить шок, когда очаровательного кролика Степку «добродушные» хозяева собирались отдать на съедение змее. Но вот белых мышей на произвол судьбы, кажется, выкидывают впервые.

- В одном из домов на улице Кильдинской в Мурманске в подъезд выставили клетку с декоративными грызунами, - такое объявление появилось в группе Мурманского приюта для бездомных животных.

Надо ли говорить, как соседи обрадовались такому соседству? А если взять во внимание, то в отличие от кошек и собак белые мышки не могут похвастаться шикарным мехом, а посему даже небольшие холода могут пагубно сказать на их здоровье.

Желающие приютить бедняжек могут позвонить администратору группы Лидии Рябых по телефону 8-909-558-16-34, которая даст точный адрес временного обитания грызунов.

Кстати, в комментариях мурманчане делятся аналогичным печальным опытом, мол, недавно в подъезд им подбросили хомяка. Пушистика приютили, но стресс оказался настолько велик, что он умер на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU