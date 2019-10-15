2019-10-15T12:39:58+03:00
Общество

Мурманск вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

А горнолыжный курорт в Хибинах стал одним из лучших для катания на сноуборде
Наталья ЛОБАНОВА
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Можно не только дешево слетать в Мурманск в ноябре, но и посетить лучший горнолыжный курорт в Хибинах. Фото: vk.com/bigwood.Можно не только дешево слетать в Мурманск в ноябре, но и посетить лучший горнолыжный курорт в Хибинах. Фото: vk.com/bigwood.
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Уже скоро северян ждут продолжительные осенние выходные – с 2 по 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. Поэтому, один из онлайн-сервисов для поиска авиабилетов составил рейтинг самых выгодных направлений полета в ноябрьские праздники.

Самым недорогим маршрутом для путешествий внутри страны стал Мурманск. Так, перелет из Москвы в столицу Заполярья и обратно будет стоить от 5 тысяч рублей. Отправится в Санкт-Петербург чуть дороже - 5,3 тысячи рублей, а в Казань от 6,8 тысяч рублей.

Помимо этого, туристический портал «ТурСтат» представил свой топ лучших мест России для катания на сноуборде. В десятку лучших вошел и горнолыжный курорт «БигВуд» в Кировске.

- В первую десятку российских курортов для занятий сноубордингом этой зимой вошли «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, - сообщается на портале ТурСтат.

Так что провести ноябрьские выходные в Заполярье можно бюджетно и с пользой – билеты туристам обойдутся не дорого, а заодно можно побывать на одном из лучших горнолыжных курортов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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