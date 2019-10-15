В Апатитах женщина пригласила сожителя в гости к друзьям и обрекла его на смерть

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-15T12:18:13+03:00

Мужчину убили во время застолья и выкинули в подъезд

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Ночью, 14 октября, в доме на улице Кирова в Апатитах жильцы обнаружили труп 40-летнего мужчины. Избитого и в крови. Тело лежало между выходными дверьми. На место сразу приехали следователи. Убийцу они нашли почти молниеносно - он жил в этом же доме.

Ход событий в ту ночь был таков. К обвиняемому в убийстве в гости пришла подруга его жены. Застолье шло более чем удачно, поэтому гостья позвала присоединиться своего сожителя.

- Злоумышленник предложил погибшему прекратить общение с их знакомой, так как последняя встречается с другим молодым человеком. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник начал избивать погибшего кулаками по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, - сообщила официальный представитель СУ Следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Тело хозяин квартиры выкинул в подъезд. А сам сбежал. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Северянин задержан и находится под стражей. Перспективы у него не радужные: до 15 лет лишения свободы. Ранее 34-летний мужчина уже не раз был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU