Ксения Собчак сравнила фотографии Андрея Чибиса до выборов и после
В одной из соцсетей Ксения Собчак поделилась фотографиями губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Одна сделана в день, когда Андрей Владимирович был зарегистрирован как кандидат на выборах (случилось это 11 июня).
А вторая - в минувшее воскресенье, когда он готовился к оперативному совещанию в понедельник.
- Готовлюсь к завтрашнему оперативному совещанию и сложной неделе - три командировки, совещание с Премьер-министром и целый ряд важных мероприятий у нас в регионе, - подписал фотографию Андрей Чибис.
Ксения Собчак (да и не только она) заметила, что политик выглядит очень уставшим.
- Когда ты уже три недели губер Мурманской области, - прокомментировала телеведущая.
Ее подписчики сразу отметили, что губернатор - живой человек и устает. Вот только отдыхать особо некогда: работы много, как и проблем в Заполярье. Мол, видите, и в выходные работает.
- Вижу что живой! Губер Мурманска это вам не губер Калифорнии, - ответила Собчак.
ИСТОЧНИК KP.RU