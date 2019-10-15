2019-10-15T09:09:49+03:00
Политика

Ксения Собчак сравнила фотографии Андрея Чибиса до выборов и после

Журналистка отметила, что новый глава Мурманской области выглядит очень уставшим
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Чибис до выборов и после: отдыхать времени почти нет. Фото: коллаж "КП"Андрей Чибис до выборов и после: отдыхать времени почти нет. Фото: коллаж "КП"
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В одной из соцсетей Ксения Собчак поделилась фотографиями губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Одна сделана в день, когда Андрей Владимирович был зарегистрирован как кандидат на выборах (случилось это 11 июня).

А вторая - в минувшее воскресенье, когда он готовился к оперативному совещанию в понедельник.

- Готовлюсь к завтрашнему оперативному совещанию и сложной неделе - три командировки, совещание с Премьер-министром и целый ряд важных мероприятий у нас в регионе, - подписал фотографию Андрей Чибис.

Ксения Собчак (да и не только она) заметила, что политик выглядит очень уставшим.

- Когда ты уже три недели губер Мурманской области, - прокомментировала телеведущая.

Ее подписчики сразу отметили, что губернатор - живой человек и устает. Вот только отдыхать особо некогда: работы много, как и проблем в Заполярье. Мол, видите, и в выходные работает.

- Вижу что живой! Губер Мурманска это вам не губер Калифорнии, - ответила Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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