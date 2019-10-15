2019-10-15T08:50:29+03:00
Общество

Андрей Чибис предложил ввести в Мурманской области ипотеку на вторичное жилье под 6%

Льготные условия будут распространяться на семьи с двумя детьми
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Семьям в Мурманской области могут разрешить ипотеку под 6% на жилье вторичного рынка. Но главное условие - детей в семье должно быть двое.Семьям в Мурманской области могут разрешить ипотеку под 6% на жилье вторичного рынка. Но главное условие - детей в семье должно быть двое.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

14 октября прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принял глава Мурманской области Андрей Чибис. Дмитрию Медведеву он рассказал о проблемах со строительством в регионе.

- У нас фактически отсутствует жилищное строительство. У нас из 211 домов в стройке 210 индивидуальных домов и один дом многоквартирный строится, и то ведомственной принадлежности, - пояснил губернатор.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин отметил, что Заполярье находится в аутсайдерах по программе материальной поддержки семей с детьми через льготную ипотечную ставку. Андрей Чибис подтвердил, что в регионе выдан только один такой кредит.

- Несмотря на то что мы считаем этот механизм правильным. Если распространить это на приобретение жилья на вторичном рынке, то многие семьи в Мурманской области смогут уже быстро реализовать это своё право, и это будет очень серьёзный толчок. Но конечно, главную задачу для себя мы видим всё-таки в развитии жилищного строительства в точках экономического роста, прежде всего в Мурманске. Со своей стороны в этом направлении будем действовать, - уточнил губернатор.

Если такое предложение найдет отклик в правительстве, то в Мурманской области семьи с двумя детьми смогут брать "вторичку" под 6% ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманск вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в ноябрьские праздники
В Апатитах женщина пригласила сожителя в гости к друзьям и обрекла его на смерть
Ксения Собчак сравнила фотографии Андрея Чибиса до выборов и после
В Мурманской области заблудившегося рыбака искали в ледяных полях и с вертолета
В Мурманске пропала 15-летняя девушка
В следующем году на Семеновском озере в Мурманске появится смотровая площадка
Жильцы двухэтажки на улице Зеленой в Мурманске проваливаются в грязь
Прощай, аналоговое ТВ! Мурманская область перешла на "цифру"
В Мурманске отложили выборы главы администрации
Командующий Северным флотом лично проверил готовность авто военных к зиме
Школы Мурманской области перейдут на электронные дневники и учебники
За год в Мурманской области вывезли более 180 тысяч тонн мусора