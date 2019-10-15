Андрей Чибис предложил ввести в Мурманской области ипотеку на вторичное жилье под 6%
14 октября прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принял глава Мурманской области Андрей Чибис. Дмитрию Медведеву он рассказал о проблемах со строительством в регионе.
- У нас фактически отсутствует жилищное строительство. У нас из 211 домов в стройке 210 индивидуальных домов и один дом многоквартирный строится, и то ведомственной принадлежности, - пояснил губернатор.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин отметил, что Заполярье находится в аутсайдерах по программе материальной поддержки семей с детьми через льготную ипотечную ставку. Андрей Чибис подтвердил, что в регионе выдан только один такой кредит.
- Несмотря на то что мы считаем этот механизм правильным. Если распространить это на приобретение жилья на вторичном рынке, то многие семьи в Мурманской области смогут уже быстро реализовать это своё право, и это будет очень серьёзный толчок. Но конечно, главную задачу для себя мы видим всё-таки в развитии жилищного строительства в точках экономического роста, прежде всего в Мурманске. Со своей стороны в этом направлении будем действовать, - уточнил губернатор.
Если такое предложение найдет отклик в правительстве, то в Мурманской области семьи с двумя детьми смогут брать "вторичку" под 6% ипотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU