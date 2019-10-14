Жильцы двухэтажки на улице Зеленой в Мурманске проваливаются в грязь

14 Окт. 17:35 2019-10-15T08:18:00+03:00

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В «КП» обратились жильцы дома № 39 на улице Зеленой в Мурманске, которые рассказали, что не могут спокойно ходить по пешеходной дороге рядом со своей деревянной двухэтажкой - кругом сплошная грязь. Оказалось, что передвигаться во дворе, не испачкав одежду и обувь, практически невозможно.

- Мы поставили доски, чтобы ходить не по грязи. Но в пятницу, 4 октября, приехал бульдозер и все сровнял. После него стало еще хуже, - рассказывает Нина, жительница дома № 39.

Тем не менее управляющая компания ООО «Комфорт», которая занимается техобслуживанием этого здания, заверила, что мостки установят, только не столь быстро, как этого хотелось бы местным жителям.

- Грязь около дома № 39 на Зеленой улице неизбежно появляется из-за грунтовых вод, стекающих с ближайшей сопки. С этим сложно что-нибудь поделать. Но ремонт этого тротуара планируем, мостки починим. Правда, обновим дорогу только к следующему году, потому что сейчас и так большой объем работ, а денег не хватает – 35% жильцов не платят за содержание и ремонт, - сообщили «КП» в ООО «Комфорт». - А вот бульдозер во двор заехать не мог, так что неизвестно, как он там оказался.

Теперь остается надеяться, что ремонт придомовой территории сделают хотя бы на будущий год. А пока жильцам придется аккуратно обходить дорожное месиво.

ИСТОЧНИК KP.RU