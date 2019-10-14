СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-14T12:52:10+03:00

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25 сентября было рабочим днем. К 11 утра час пик уже закончился, и дороги в Мурманске были относительно свободны, но никто не отменял светофоры и трудные участки, где велись дорожные работы. Именно этого боялся мужчина, который уже вот-вот мог стать папой - у его жены начались роды прямо в машине. Знакомый супругов на своем Renault Duster повез их в роддом, но побоялся, что ребенок появится на свет слишком рано.

Будущие родители увидели сотрудников ДПС, которые были на смене в Первомайском округе. И попросили у них помощь. Старший лейтенант полиции Иван Ишков и лейтенант полиции Сергей Иванко не отказали. Они поехали перед иномаркой с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

До роддома №3 добрались быстро, правда, мурманчанка родила прямо в машине. К счастью, малышка появилась на свет здоровая. За это надо сказать спасибо медработникам, которые помогали маме в непростой ситуации.

- Счастливые родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и пригласили на выписку. Сотрудники полиции с удовольствием откликнулись. На выписку полицейские приехали с цветами и подарками, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Стражи правопорядка поздравили счастливых родителей с важным событием в их семье, пожелав им здоровья и семейного счастья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/737661" frameborder="0"></iframe> В Мурманске сотрудники ДПС помогли женщине, у которой начались роды в машине.Видео: УМВД по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU