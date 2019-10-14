Школы Мурманской области перейдут на электронные дневники и учебники

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-14T13:21:28+03:00

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Ни для кого не секрет, что гранит науки не только сложен, но и крайне тяжел. Школьникам приходится ежедневно таскать на себе рюкзаки, которые не редко весят по 10 килограммов. Но, оказывается, эта проблема вполне решаема.

- Электронные дневники были введены еще в 2012 году. Проблема в том, что ряд школ не перешел на них. На сегодняшний день только 42 из 163 школ используют электронные дневники, - доложила на оперативном совещании врио министра образования Мурманской области Ирина Ковшира. – По идеи, все школы готовы к этому нововведению, просто надо принять решение в каждом учреждении.

К слову, электронный дневник - простая и полезная вещь, которая позволяет ребенку видеть домашнее задание, а родителям – оценки. И всем вместе – расписание уроков. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который стал инициатором того, чтобы превратить столицу Заполярья в «Умный город», предложил сделать электронный дневник образовательным стандартом на уровне региона уже к 1 декабря. А заодно министерство образования должно проработать вопрос внедрения в учреждения и электронных учебников.

- Родители относятся к этому нововведению по-разному. Тем не менее, и его надо постепенно вводить – хватит уже нашим детям таскать на себе килограммы учебников. Проанализируйте техническую возможность такого проекта, - дал указания Андрей Владимирович.

Этот вопрос с поставщиками учебной литературы чиновники уже прорабатывают, и с 1 сентября 2020 года в школах появится учебники в двух видах: традиционном бумажном и электронном.

ИСТОЧНИК KP.RU