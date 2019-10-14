2019-10-14T11:05:50+03:00
Общество

Андрея Чибиса возмутило, что в Мурманске детей пускают на фильмы 18+

А еще подростки умудряются спокойно покупать сигареты и алкоголь
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманске на фильм 18+ вполне могут попасть подростки. Главное - разрешение от родителей!В Мурманске на фильм 18+ вполне могут попасть подростки. Главное - разрешение от родителей!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не только неустанно трудится на благо Заполярья, но успевает еще и отдыхать. Так, например, в эти выходные Андрей Владимирович решил сходить в кино, но уже на входе в зал его ждал неприятный сюрприз.

- Не буду говорить название фильма, но могу заверить, что он предназначен для зрителей старше 18 лет. Но, несмотря на это, в зал передо мной спокойно проходили подростки. На мой вопрос, почему пускают детей, сотрудники кинотеатра ответили, что это решение родителей детей, - возмутился на оперативном совещании Андрей Чибис. – Но это же неправильно! Что за легкое отношение к соблюдению законов?

Также глава региона подчеркнул, что в Мурманской области есть большая проблема продажи табачных изделий и алкоголя без проверки возраста покупателя. Чибис потребовал доклад о том, какую ответственность сегодня несут продавцы, не заботящиеся о здоровье подрастающего поколения, а также дал указание взять на особый контроль деятельность, так называемых, «распиваек», которые стали появляться как грибы поле дождя во дворах городов и поселков Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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